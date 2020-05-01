CNN заявил об ужасающем уровне безработицы в США

01.05.2020, 8:08, Новости дня

За последнюю неделю в США заявления на пособия по безработице подали 3 млн 839 тыс. человек, таким образом на фоне пандемии коронавируса за последние шесть недель работы лишилось около 30 млн американцев, информирует CNN.

«Очередная ужасающая цифра. 3 млн 839 тыс. американцев впервые подали заявления на пособия по безработице. Таким образом, в сумме за последние шесть недель своей работы лишились около 30 млн человек. Если взглянуть на объем рынка рабочей силы в начале марта, то получается, что только за последние шесть недель заявления на пособия по безработице подали 18,6% его участников», – передает RT слова корреспондента CNN Кристин Роуманс.

Телеканал отметил, что тенденция замедляется, и властям США очень тяжело координировать «огромную волну людей, которых коронавирус оставил без работы».

Ведущая телеканала Джулия Чаттерли отметила, что речь идет о каждом пятом работающем в США американце.

«Мы не знаем, как все это будет разворачиваться, так что несмотря на уменьшение этих цифр, стоит ждать появления еще новых миллионов безработных. Такой уровень безработицы затмевает любые показатели Великой рецессии. Мы сейчас говорим о цифрах безработицы в 16-20%. Я могу повторить это еще раз, но мне по-прежнему не верится», – сказала она.

Неделю назад сообщалось, что уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии.