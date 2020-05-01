Музыка объединяет и помогает: знаменитые джазмены провели акцию в поддержку медиков

01.05.2020, 8:03, Новости дня

В Международный день джаза прошел благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party. Проводят его в поддержку российских врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. На связи с российскими музыкантами — джазмены со всего мира.

"Этот прекрасный мир" — бессмертный хит Луи Армстронга. Сегодня звучит вновь, но в исполнении Ларисы Долиной. В Международный день джаза музыканты объединили свои силы против общей беды. Впервые онлайн проходит уникальный благотворительный марафон Doctor Jazz Party.

На связи — без преувеличения — весь мир! Десятки джазовых музыкантов не только РФ — США, Италии, Индии, Армении, Японии. Шесть часов, как по нотам, без остановки. На импровизированных сценах и в домашних студиях.

В числе тех, кто сказал — да марафону: джазовая вокалистка Мариам Мерабова, квартет Игоря Бутмана, дуэт Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, саксофонист Сергей Головня, многократный обладатель "Грэмми" Рэнди Брекер, рок-певица Юлия Чичерина.

Когда пандемия захлестнула мир — поддержка нужна каждому. И тем, кто дома, и тем, кто сражается с вирусом на передовой. Поэтому организаторы — МИА "Россия сегодня", фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19 решили провести этот благотворительный марафон. Помочь больницам и медикам — врачам, медсестрам, санитарам — всем, кто, рискуя собой, спасает других.

Герои нашего времени — врачи. В списке памяти уже 74 фамилии — медики, которые пожертвовали собой в эти дни ради своих пациентов. Во время марафона — на связи те, кто продолжает нести сложнейшую вахту в больницах и стационарах.

Помочь тем, кто носит сейчас даже не белый халат, а защитный костюм — можно в два клика, пожертвовав любую сумму благотворительному фонду "Живой". Все средства пойдут на покупку самого необходимого — средств индивидуальной защиты для врачей.

Когда попадаешь в беду, границы стираются — строчка из композиции "Доктор Джаз". Написана в начале прошлого века, американским джазменом Джозефом "Кингом" Оливером. Она и дала название всему марафону. Музыка поддерживает — невзирая на границы и расстояния. И лечит. Как руки тех, ради кого сегодня звучит джаз.