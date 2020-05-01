 

Консервы – будут! Производство рыбных продуктов на Сахалине не пострадало от карантина

01.05.2020, 8:03, Новости дня

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, на Сахалине продолжают работать рыбодобывающие компании. В цехах, где рыбу сортируют и обрабатывают, соблюдают санитарные требования, проблем с поставкой комплектующих для техники нет.

Дресс-код для гостей и сотрудников завода одинаков: белоснежный халат, перчатки, сапоги и головной убор. Перед входом в цех — двойные водные процедуры. Руки в перчатках нужно сначала вымыть с мылом, а потом с ополоснуть в дезинфицирующем растворе.

Социальную дистанцию в полтора метра сотрудники стараются соблюдать. Но не на каждом этапе это технически возможно. Так, на разделке сайры работать можно только плечом к плечу. Иначе конвейер будет полупустым.

Каждый час — дезинфекция рук. Конвейер при этом не останавливается ни на минуту. Эта смена закончится генеральной уборкой. Санитарные правила требуют проводить ее раз в 10 дней, но помывку цеха на заводе делают еженедельно. Раствор для обработки готовят тут же.

Ингредиенты для приготовления дезинфицирующего средства всем знакомы. Это раствор обычной поваренной соли, а по трубе поступает обработанная ультрафиолетом вода. Под действием электрического тока получается раствор, он поступает в канистру. 200 литров в ней, они наберутся буквально за 2 часа и этого хватит, чтобы обработать четверть всего оборудования в этом цеху.

У пандемиии практически нет шансов оказать влияние на производство, считает руководитель. В планах — 12 миллионов банок консервов на год. Металл для них закупили заранее.

Единственный вопрос, который сегодня остается открытым — участие в лососевой путине студенческих отрядов с материка. Чтобы они приехали, компании потребуется обсерватор для двухнедельной изоляции. Подтвердить условия смогут только в надзорных органах региона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Московский депутат пожелала больной Бабкиной смерти

06.04 / Названы нетипичные симптомы коронавируса

29.04 / Таджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилии

31.03 / Судья временно приостановил действие запрета на аборты в Техасе

10.04 / Депутатов Государственной Думы еще раз проверят на COVID-19

10.04 / Fox News – во время пандемии власти создают в Нью-Йорке криминогенную обстановку

03.04 / Bloomberg – за две недели почти миллион британцев запросил помощь у государства

28.03 / В США коронавирусная инфекция убила не менее 1580 человек

15.04 / Через два дня Минобороны сдаст первый из 16 новых медцентров

26.03 / Польше предрекли потерю 47 млрд долларов из-за украинских мигрантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска