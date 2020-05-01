Консервы – будут! Производство рыбных продуктов на Сахалине не пострадало от карантина

01.05.2020, 8:03, Новости дня

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, на Сахалине продолжают работать рыбодобывающие компании. В цехах, где рыбу сортируют и обрабатывают, соблюдают санитарные требования, проблем с поставкой комплектующих для техники нет.

Дресс-код для гостей и сотрудников завода одинаков: белоснежный халат, перчатки, сапоги и головной убор. Перед входом в цех — двойные водные процедуры. Руки в перчатках нужно сначала вымыть с мылом, а потом с ополоснуть в дезинфицирующем растворе.

Социальную дистанцию в полтора метра сотрудники стараются соблюдать. Но не на каждом этапе это технически возможно. Так, на разделке сайры работать можно только плечом к плечу. Иначе конвейер будет полупустым.

Каждый час — дезинфекция рук. Конвейер при этом не останавливается ни на минуту. Эта смена закончится генеральной уборкой. Санитарные правила требуют проводить ее раз в 10 дней, но помывку цеха на заводе делают еженедельно. Раствор для обработки готовят тут же.

Ингредиенты для приготовления дезинфицирующего средства всем знакомы. Это раствор обычной поваренной соли, а по трубе поступает обработанная ультрафиолетом вода. Под действием электрического тока получается раствор, он поступает в канистру. 200 литров в ней, они наберутся буквально за 2 часа и этого хватит, чтобы обработать четверть всего оборудования в этом цеху.

У пандемиии практически нет шансов оказать влияние на производство, считает руководитель. В планах — 12 миллионов банок консервов на год. Металл для них закупили заранее.

Единственный вопрос, который сегодня остается открытым — участие в лососевой путине студенческих отрядов с материка. Чтобы они приехали, компании потребуется обсерватор для двухнедельной изоляции. Подтвердить условия смогут только в надзорных органах региона.