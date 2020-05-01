 

Овечкин признан лучшим левым нападающим в НХЛ за последние 53 года

01.05.2020, 8:03, Новости дня

Российский форвард, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 1967 года – с начала эры расширения лиги.

Рейтинг был составлен экспертами сайта NHL.com из 16 крайних нападающих, играющих на левом фланге. Решение отдать первое место Овечкину было почти единогласным – 12 из 13 экспертов проголосовали за Александра.

На втором и третьем месте расположились канадцы Люк Робитайл и Брендан Шэнахэн соответственно. В рейтинге оказался еще один россиянин – нападающий Илья Ковальчук, занявший 12-е место.

Напомним, Овечкин – воспитанник московского "Динамо", из которого перешел в "Вашингтон" в 2005 году. В составе "Кэпиталз" Александр принял участие в 1152 играх, в которых набрал 1278 очков – 706 шайб и 572 передачи.



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