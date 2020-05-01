Новое средство на основе антител лам способно справиться с коронавирусом

01.05.2020, 7:53, Разное

Ученые рассказали об обнаружении у лам антител, способных блокировать коронавирус. Они могут стать основной для препаратов, препятствующих проникновению SARS-CoV-2 в организм человека или же предотвращающих осложнения, появляющиеся на фоне COVID-19.

По словам доцента Техасского университета Джейсона Маклеллана, исследователи соединили два вида антител лам. Полученное вещество можно вводить в организм посредством прививки. В этом случае эффективность вакцина проявит только за месяц до заражения коронавирусом. Если человек уже болеет, то антитела помогают предотвратить осложнения.

Первые исследования антител лам начали проводить еще четыре года назад. Тогда исследователи искали эффективное средство против близких к SARS-CoV-2 коронавирусов MERS-CoV и SARA-CoV-1. Препараты, созданные на основе антител лам, смогут применять пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, поскольку находятся они в группе риска, отмечает портал «Инфореактор».