 

В Москве пассажиров метро могут обязать носить маски из-за коронавируса

01.05.2020, 7:35, Разное

Появилась информация о новых мерах, призванных обезопасить жителей российской столицы от заражения COVID-19. Горожан могут обязать носить защитные маски в подземке.

Судьба нововведения будет зависеть от распоряжения Роспотребнадзора, пишет РИА Новости. По данным РИА ФАН, представители метрополитена заверили, что на их уровне такие решения не принимаются.



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