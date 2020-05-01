Стоимость смартфона Pocophone F2 Pro для Европы может достигать 749 евро

01.05.2020, 7:30, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится вскоре представить новый смартфон Pocophone F2 Pro, позиционирующийся как «европейская версия» Redmi K30 Pro. Португальские сетевые источники недавно раскрыли стоимость новинки для стран Европы. Предположительно, ценник гаджета может достигать 749 евро.

Официальная презентация Pocophone F2 Pro ещё только ожидается, а слухи и утечки вокруг смартфона циркулируют уже давно. Интернет-ресурс 4GNews из собственных источников узнал, что цена новинки будет «сумасшедшей», так как настолько дорогостоящих устройств данный бренд ещё не выпускал. Сообщается, что версия с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ обойдётся при покупке в сумму от 649 евро, а комплектацию Pocophone F2 Pro с 8/256 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно в Европе могут оценить в 749 евро. Возможно, такая высокая стоимость новинки будет только в Португалии, где существует «особый» налог на смартфоны, что делает их дороже. Эксперты предполагают, что в других странах Европы ценник гаджета вряд ли превысит 600 евро.

О технических характеристиках готовящегося к дебюту Pocophone F2 Pro известно пока мало. Ожидается, что производительность устройству обеспечит топовый процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Смартфон получит Super AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма, ёмкую аккумуляторную батарею на 4700 мАч, фронтальную 20-мегапиксельную камеру и основную с четырьмя датчиками.