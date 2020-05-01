Вести – никакого риска — Украина отправит своих граждан на заграничные заработки

01.05.2020, 7:15, Новости дня

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко будет вести переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. Как пишут «Вести», чиновник заявил, что Украина не будет ограничивать выезд своих граждан за рубеж, поскольку работа за границей приносит доход их семьям.



Reuters

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко. Как пишут «Вести», чиновник заявил, что премьер-министр Украины уполномочил его заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках.

«Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям на Украине они приносят доход», — заявил украинский вице-премьер.

По его словам, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались на Украине и сделали «вклад в экономику страны, например, построив свои фермы».

«Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно», — заявил он.

Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

По его словам, важно понять разницу между работниками, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3—6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.