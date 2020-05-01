 

Умерла 56-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

01.05.2020, 7:09, Разное

Вчера, 30 апреля, стало известно о смерти 56-летней известной исполнительницы, солистки поп-группы «Фристайл» Нины Кирсо. Последние почти два года жизни артистка провела в коме, ставшей последствием перенесённого инсульта.
В начале июня 2018 года у Нины Кирсо случился инсульт и после этого певица уже не приходила в себя, проведя всё время в медучреждении Полтавы, находясь в глубокой коме под наблюдением врачей. Вчера о смерти вокалистки «Фристайла» в соцсети написала её сестра. Фанаты Кирсо выражают её семье и близким искренние соболезнования, говоря о тяжёлой потере по-настоящему талантливой певицы с прекрасным голосом и привлекательной внешностью. О дате похорон и проведении церемонии прощания с Ниной Кирсо родственники пока ничего не сообщают.

Вспоминая о дне, когда у солистки случился инсульт, гитарист «Фристайла» Сергей Ганжи ранее говорил, что удар был серьёзный, так как давление было очень высоким. До этого Кирсо не жаловалась коллегам на здоровье и никто не знал о проблемах. Музыкант также отмечал, что певица всегда предпочитала лечиться при помощи народной медицины и избегала приёма таблеток.



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