 

Россия раскритиковала США за попытки переписать историю Победы

01.05.2020, 7:08, Новости дня

Вашингтону следует отказаться от реализации программ, направленных на переписывание истории победы в Великой Отечественной войне, заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах после того, как условия одной из таких программ появились на сайте американской дипмиссии в Венгрии.

«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста», – говорится в сообщении российского посольства на странице в Facebook.

Диппредставительство призвало американскую сторону «отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ».

В описании конкурса на гранты Госдепа, приуроченного к 75-летию победы во Второй мировой войне, потенциальным претендентам предлагается сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, «включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза».

Ранее Москва заявляла, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу, в том числе с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.

В январе посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) освободили якобы американские солдаты.



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