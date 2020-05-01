Трамп заявил, что Пекин “сделает все возможное”, чтобы он проиграл на президентских выборах

01.05.2020, 7:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что Китай заинтересован в его проигрыше на президентских выборах. Такое мнение глава государства высказал в интервью Reuters, которое вышло 30 апреля.

Трамп заявил, что действия Китая в ситуации с коронавирусом являются доказательством, что Пекин “сделает все возможное”, чтобы он потерпел поражение в ноябре.

По мнению американского президента, Пекин хочет победы его оппонента, демократа Джо Байдена, чтобы ослабить давление, которое Вашингтон оказывает на Китай в торговле и других сферах.

Трамп в очередной раз обвинил Китай в том, что он несвоевременно информировал о пандемии, которая стала причиной гибели более 61 тыс. американцев и вызвала глубокую рецессию в США. Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность введения пошлин в отношении Китая из-за пандемии, Трамп сказал, что “может сделать многое”, но не стал раскрывать подробностей. США пытаются установить, что произошло, подчеркнул он.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на брифинге 30 апреля отверг обвинения Трампа. Он сказал, что президентские выборы являются внутренним делом США.

“Мы не заинтересованы во вмешательстве и надеемся, что США перестанут втягивать Китай в свою внутреннюю политику”, – цитирует дипломата официальный сайт министерства.

Он также сказал, что Китай является жертвой эпидемии, а не ее соучастником. Гэн Шуан заверил, что Китай как мог “сдерживал [коронавирусную инфекцию] COVID-19 у себя дома” и внес важный вклад в глобальную борьбу с распространением вируса.

“Определенные люди в США должны знать, что их враг – вирус, а не Китай”, – подчеркнул Гэн Шуан.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Главными соперниками станут демократ Байден и республиканец Трамп. Также в выборах участвуют независимые кандидаты и представители других партий, но традиционно основная борьба за Белый дом ведется между кандидатами от Демократической и Республиканской партий.

Байден считает, что Трамп попытается перенести выборы из-за пандемии коронавируса.

Если бы выборы президента США состоялись сейчас, то за Байдена проголосовали бы 47% американцев, за Трампа – 39%, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos в сотрудничестве с агентством Reuters и опубликованного 22 апреля.