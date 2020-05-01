В компании “Эпицентр” заявили, что оплатили рейс “Мрії” из Китая

01.05.2020, 7:00, Новости дня

В компании “Эпицентр К”, совладельцем которой является народный депутат из группы “За майбутнє” Александр Герега, утверждают, что оплатили рейс самолета Ан-225 “Мрія” авиакомпании “Антонов”, который 23 апреля доставил из Китая средства индивидуальной защиты врачей. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, которое опубликовано вечером 30 апреля.

“Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с предприятием “Антонов” на доставку груза, несмотря на огромный лист ожидания на самолет “Мрія”, – заявил генеральный директор ООО “Эпицентр К” Петр Михайлишин.

Он не скрывает, что часть груза предназначалась для продажи в торговой сети “Эпицентр”. “Мы – коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний, и работаем, чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости”, – подчеркнул гендиректор.

В заявлении подчеркивается, что “Эпицентр” не собирался публично извещать об участии в финансировании рейса.

“Прибытие такого рейса – событие национального масштаба, которое должен комментировать президент, как это было, например, в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, доставленные из Китая, необходимы для Украины. Наша задача – спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии”, – сказал Михайлишин.

В компании отметили, что “Эпицентр” закупил для передачи в больницы Украины 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных костюмов, 30 тыс. специальных очков из общей партии. Часть гуманитарной помощи уже передана в Хмельницкую область, остальные запросы обработаны, и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков в регионы, говорится в заявлении.

На сайте “Эпицентра” упоминается, что президент Украины Владимир Зеленский, который встречал “Мрію” на аэродроме Гостомель, говорил о наличии как гуманитарного, так и коммерческого груза на борту. На самом деле глава государства произнес фразу: “Наша “Мрія” привезла в Украину 12 млн масок – как для больниц, так и для аптечных сетей”.

По словам президента конструкторского бюро “Антонов” Александра Донца, общий вес доставленного в Украину груза составил 103 тонны. На сайте президента в новости от 23 апреля о прибытии самолета говорилось: “Борт доставил из китайского города Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза”.

29 апреля стало известно, что Герега разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании. В Офисе президента заявили, что часть товаров медицинского назначения, доставленных в Украину из Китая самолетом”Мрія”, были закуплены коммерческими структурами, а часть груза является гуманитарной.