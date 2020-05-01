 

В мире коронавирусом заражены более 3,25 млн человек

01.05.2020, 7:00, Новости дня

По состояниюна утро 1 мая во всем мире коронавирусом заразились 3 257 088 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерли от COVID-19 233 398 человек, выздоровели 1 014 761.

В США, которые лидируют по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 069 664, умерли 63 006, излечились 153 947.

В Испании заболели 213 435, умерли 24 543, выздоровели 112 050 человек.

Италия на третьем месте по распространению COVID-19 – там заразились 205 463, умерли 27 967, вылечились 75 945.

Далее следуют Великобритания (172 481 заразившихся и 26 842 умерших), Франция (167 299 инфицированных и 24 410 умерших) и Германия (163 009 заболевших и 6 623 умерших).

Турция и Россия прошли черту в 100 тыс. заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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