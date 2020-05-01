VOAэкспресс 30 апреля 2020

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01.05.2020, 6:54, Новости дня

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома, заявил, что экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир производства компании Gilead Sciences станет стандартом в лечении COVID-19. Согласно итогам ключевого клинического исследования, врачи пришли к заключению, что ремдесивир помогает в восстановлении пациентов, заболевших COVID-19, а также снижает уровень смертности.

Неожиданной жертвой коронавируса стал новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ-III

Из-за пандемии была отменена встреча экспертов, занимающихся разработкой нового соглашения. Отменены были и инспекции. Поскольку срок действия СНВ-III истекает менее чем через год, американская Ассоциация по контролю над вооружениями провела виртуальный круглый стол, на котором обсудила с бывшими высокопоставленными должностными лицами США вопрос о национальной безопасности в связи с продлением срока действия договора о СНВ-III, издержки, связанных с его невыполнением.

Американские специалисты полагают, что необходимо продлить существующее соглашение и подготовить новое.

Почему горнолыжные курорты стали очагами COVID-19?

Горнолыжные курорты по всему миру оказались своего рода инкубаторами COVID-19. Аномалия бросилась в глаза экспертам после изучения интерактивных карт распространения вируса. Изначально ученые списали все на большое количество туристов из разных стран. Однако у врачей-пульмонологов нашлись иные версии происходящего. Они полагают, что именно особенности дыхания на большой высоте могли усугубить развитие инфекции.

Карантинная история – о любви

Нью-Йорк. Карантин. Фотограф Джереми Коэн видит из своего окна девушку на крыше соседнего дома. История любви, которую сегодня обсуждают миллионы пользователей социальных сетей.



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