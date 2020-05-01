 

Blackview заявила о начале продаж защищённого смартфона с тепловизором

01.05.2020, 6:53, Разное

Представители компании Blackview рассказали о важных особенностях нового девайса BV9900 Pro. К примеру, у смартфона, в отличие от современных флагманов, есть термодатчики FLIR Lepton и FLIR MSK, позволяющие определить температуру окружающей среды в пределах до 450 градусов по Цельсию.
Кроме того, новинка соответствует требованиям MIL-STD-810G и IP69K. Таким образом, помимо возможности погружения на 1,5-метровую глубину на 30 минут, девайс может выдержать работу в условиях низких температур или при воздействии высокого давления воды. Другая ключевая особенность – термодатчики FLIR Lepton и FLIR MSK, позволяющие определить утечку воды или газа, короткое замыкание, недостаточную вентиляцию помещения. Для этого нужно сделать обычный снимок.

Аппаратной основой новинки является SoC MediaTek Helio P90, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128 Гб соответственно. Основная камера получит четыре датчика на 48+16+5+2 Мп, а фронтальная – на 16 Мп.



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