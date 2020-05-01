В Еврейской АО ударными темпами обновляется трасса “Амур”

01.05.2020, 6:50, Новости дня

Продолжается масштабный ремонт федеральной трассы "Амур". В частности, дорожникам Еврейской Автономной области за сезон нужно поменять десятки километров асфальта. В других местах ведется замена освещения и другие работы.

Трасса сегодня как пунктирная линия. Прерывается на гравийные отрезки. Один из участков между Теплоозёрском и Лондоко. Асфальт сняли ещё в июле прошлого года. Здесь проводят укрепление насыпи. Причина — просел грунт. Строительство ведётся круглосуточно, в две смены. Фронт работ — восемь километров.

Проектом реконструкции предусмотрено укрепление основания земляного полотна путем устройства геосвай. Таких геосвай предусмотрено более 4 тысяч. Это скважины, которые бурятся глубиной до 6 метров. В диаметре 600 миллиметров, из которых вынимается грунт и послойно, методом уплотнения заполняется щебнем.

В общей сложности в нормативное состояние дорогу приведут за два с небольшим года. Основной этап закончат в сентябре. Далее последует технологический перерыв — до весны. Это необходимо для усадки грунта. Сдача в эксплуатацию намечена на осень 2021 года.

В окрестностях Ключевого капитальный ремонт полотна. Пока история временами пыльная. Но это ненадолго. Уже в этом году закатают в асфальт 11 километров. Придет дорожная техника и на другие участки.

Программой работ в 2020ом году на автомобильной дороге "Амур" на территории ЕАО предусмотрено выполнение работ на 10 объектах. Общей протяженностью 62 километра. Плюс порядка 25 километров — это линии искусственного электроосвещения.

Уже сейчас на федеральной трассе "Амур" можно встретить асфальтоукладчики и катки. Погодные условия благоприятные. Для дорожников работа «горячая» в прямом смысле. А пройти за сезон предстоит 64 километра.

Новую черную одежду федеральная трасса на отдельных отрезках примеряет планово. Подошла их очередь для обновления или ремонта. Работы будут продолжаться в течение всего лета. И завершить асфальтирование выбранных направлений намерены в сентябре.