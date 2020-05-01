На границе Забайкалья с Китаем выросла огромная очередь из фур

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01.05.2020, 6:50, Новости дня

В Забайкалье на границе с Китаем скопилось большое количество грузовых автомобилей. И такая ситуация продолжается уже неделю. Причина — в ограничительных мерах, которые ввела китайская сторона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ситуация со скоплением грузовых автомобилей на границе с Китаем остается сложной, хотя очередь из фур удалось заметно сократить. Проблема в тех ограничениях на пропуск через границу Забайкальск-Маньчжурия, что ввела китайская сторона в связи с угрозой распространения коронавируса.

Пробка из фур на границе за последнюю неделю заметно уменьшилась. Китайская сторона заметно увеличила количество въезжающих машин, еще недавно в сутки пропускали по 12 большегрузов. Но кардинально, по мнению перевозчиков, это проблему не решило. В районе одного из кафе по-прежнему базируется целый автолагерь.

Вот так выглядит импровизированный лагерь, в котором дальнобойщики живут круглые сутки, в ожидании въезда в Поднебесную. Домом для ночлега служат автомобили. На этом комфорт заканчивается.

Санитарное состояние таких импровизированных стоянок тема важная, особенно в условиях пандемии, но есть и другие последствия глобального затора на границе. Товары и продукты задерживаются в пути и, как следствие — дорожают.

Водители большегрузов решили направить обращение губернатору Забайкальского края, Александру Осипову. В нем есть и предложения, как изменить ситуацию по ряду критических параметров. А еще, предпринимателей волнуют юридические тонкости, ведь границу не закрыли, форс-мажорных обстоятельств нет, а условия договоров перед заказчиками нарушаются.

Добавим, что на фоне этого стояния на границе стремительно растут и тарифы на услуги перевозчика, а это опять-таки закладывается в новые цены на товары и те же фрукты из Поднебесной.



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