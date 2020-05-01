Введены лимиты на бесплатный перевод денег по номеру телефона

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01.05.2020, 6:48, Новости дня

С 1 мая россияне могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей ежемесячно по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), вне зависимости от банка, в котором открыты счета отправителя и получателя средств.

«Речь идет о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках – участниках Системы быстрых платежей», – уточнила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, слова которой передает ТАСС.

Для пользования системой нужно, чтобы банки, клиентами которых являются отправитель и получатель, были подключены к системе. В настоящее время к СБП подключены 55 банков.

По оценке ЦБ, сумма в 100 тыс. рублей в месяц полностью покрывает все основные потребности граждан при осуществлении переводов родственникам, погашению кредитов, переводе заработной платы на свои счета, открытые в другом банке.

Если сумма операций за месяц превысит 100 тыс. рублей, то комиссия банка составит не более 0,5% от суммы перевода, максимум – 1,5 тыс. рублей.

Российские банки успели подготовиться к ограничениям по тарифам в Системе быстрых платежей, при этом в ряде крупнейших банках-участниках СБП услуга осталась бесплатной, а некоторые банки установили льготный период в несколько месяцев, в течение которых комиссия взиматься не будет.

В июле прошлого года сообщалось, что ряд крупных российских банков решил добиваться увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами до 1%. Они также намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами – в среднем 1,85%.

Банк РФ рассматривает СПБ как систему, которая позволит бороться с «зарплатным рабством».



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