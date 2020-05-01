 

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

01.05.2020, 6:25, Разное

Исполнять обязанности премьер-министра будет Андрей Белоусов.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у него подтвердился коронавирус, передает ТАСС.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным.

Мишустин предложил назначить исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Президент поддержал его кандидатуру и уже подписал соответствующий указ.

Глава кабмина заявил, что будет соблюдать самоизоляцию и выполнять все предписания врачей, чтобы обезопасить своих коллег. Он также заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме. Для этого Мишустин пообещал находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам.

Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и отметил, что такое может произойти с каждым. Глава государства добавил, что окончательные решения о поддержке граждан, экономики и пострадавших отраслей не будут приниматься без мнения и участия Мишустина. Премьер-министр, в свою очередь, призвал россиян серьезно относиться к инфекции, оставаться дома и соблюдать все действующие ограничения.

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Источник: Новая газета



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