Ученые назвали эффективный способ победить коронавирус

01.05.2020, 6:18, Разное

Чтобы подавить вызванные коронавирусом гипервоспалительные реакции в тканях организма, исследователи использовали наночастицы. Предварительно в них добавили лекарственные препараты сквален и аденозит.

Исследователи поместили наночастицы в молекулу альфа-токоферола. Это андиоксидант – разновидность витамина Е, сообщает портал “Рамблер”.

В итоге ученые смогли уменьшить показатели основного противовоспалительного цитокина. Через четыре часа положительные изменения наблюдались почти во всех органах, в том числе в легких. На данный момент эксперимент провели только на грызунах.

На 30 апреля число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 106 тысяч. За последние сутки выявлено более семи тысяч случаев заражения COVID-19, из них три тысячи – в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отмене карантина из-за коронавируса в России. Выход из ограничительных мер будет постепенным, сказал представитель Кремля в интервью RTVI.

Президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Такие же сроки установили власти Москвы. До 5 мая правительство должно подготовить поэтапный план отмены ограничительных мер из-за коронавируса в России, также разрабатывается дорожная карта по восстановлению экономики.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Апр 2020 в 1:05 PDT