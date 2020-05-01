 

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

01.05.2020, 6:16, Новости дня

Украина напоминает пароход «Титаник», во время первого рейса потерпевший крушение в северной Атлантике после столкновения с айсбергом, сообщила лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета фракций Верховной рады.

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112».

Тимошенко заявила, что сейчас на Украине «валится» доходная часть государственного бюджета, а вот система строительства финансовой пирамиды займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга включена на полную мощность.

«Никто про это слова не говорит, что мы сегодня полностью в финансовом коллапсе. И еще никаких денег ни от какого МВФ не пришло», – добавила украинский политик.

Ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет преодолеть системный кризис в случае обретения суверенности и отказа от руководства МВФ.

В Верховной раде также говорили, что эпидемия коронавирусной инфекции на Украине когда-нибудь закончится, однако нет уверенности в том, что страна продолжит свое существование.



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