Число вирус-положительных в Китае сократилось до 599 человек

01.05.2020, 6:08, Новости дня

Число лиц с вызванным новым коронавирусом заболеванием в медицинских учреждениях материковой части Китая сократилось до 599 человек, за последние сутки летальных исходов не зафиксировано, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувший день в Китае выявлено 12 положительных результатов теста на коронавирус, ровно половина из них были завезены в КНР из-за границы. За все время распространения вируса в Китае зарегистрировано 1 670 вирус-положительных, приехавших из-за границы, из них 1 165 уже выздоровели, передает ТАСС.

Согласно официальной статистике, в КНР выздоровели 93,6% всех заразившихся коронавирусом, в том числе 32 – за последние сутки. Число вирус-положительных с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс. Летальных исходов в Китае не наблюдается уже много дней.

Ситуация в стране нормализуется, государственные промышленные предприятия полностью вернулись к работе, частные – более чем на 90%, работают рестораны, музеи и парки. Власти большинства городов и провинций понизили уровень реагирования на риск распространения вируса. Согласно статистике, успешно восстанавливается и местная сфера услуг, которой эпидемия нанесла наибольший ущерб. Тем не менее население по-прежнему обязано носить защитные маски на улице, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания – на текущий момент их в Китае насчитывается 981, в том числе 25 случаев зарегистрированы за минувший день.

Среди регионов континентальной части КНР остается только один, где сохраняется относительно высокое число случаев заражения – это провинция Хэйлунцзян (344 инфицированных). На территории 15 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, а также бывший главный очаг пандемии Хубэй, заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах число инфицированных колеблется от одного до примерно 50 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся около 7,7 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране всего девять человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 38 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Он также предупредил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.