Мнение: Ужасы экологии Крыма

01.05.2020, 6:06, Разное

О том, как готовят опусы про ужасы экологии в Крыму.

Представляем вашему вниманию выборку материалов 83-го Центра ИПСО Сил Специальных Операций ВСУ, посвященную Крыму. Материалы представляют из себя очередной рассказы про «ужасы жизни в аннексированном Крыму» с уже хорошо знакомыми историями про то, что никто не едет в Крым, и что весь Крым погряз в мусоре. В качестве источников задействуют американскую пропагандистскую помойку «Крым.Реалии» и еще ряд украинских ресурсов, а в качестве представителя «граждан Крыма» заявлен «Крымский бандеровец».

Эффективность подобной пропаганды вы можете оценить сами, делая поправку на то, что данный материал готовился к публикации в кабинетах Оперативного Командования «Юг» в январе 2019 года.

https://asd.news/articles/voyna/trolli-vsu-potopili-russkiy-krym/ – цинк

Улыбнуло привлечение "Крымского бандеровца", как представителя граждан Крыма. И вот так у них все. А потом еще люди удивляются, как они несколько лет несли дичь про то, что Крымский мост не будет построен и развалится.

PS. И еще на тему хакеров.

1. На днях хакеры из Донецка хакнули Ивано-Франковское новостное агенство и выложили заявление https://twitter.com/firtka_if_ua/status/1255424919774601219/photo/1, что ОБСЕ признало Министерство Информации ДНР наиболее объективным средством массовой информации, которые размещают информацию по Донбассу.

2. "Джокер ДНР" выложил еще один документ из воинской части 3021, где произошла вспышка ветрянки и туберкулеза https://t.me/JokerDNR/213 Всего заболело 240 человек. По его заявлениям, больные коронавирусом выявлены в 10-й, 28-й, 54-й и 59-й бригадах ВСУ,