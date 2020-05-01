В США ученые обучают лабрадоров поиску зараженных коронавирусом

01.05.2020, 5:53, Разное

Ученые США разрабатывают новую неинвазивную методику диагностики носителей COVID-19. Лабрадоров обучают поиску зараженных коронавирусом.

Главными «специалистами» по обнаружению бессимптомных носителей SARS-CoV-2 должны стать восемь лабрадоров-ретриверов. Ученые University of Pennsylvania предполагают, что собаки вполне способны помочь людям найти способ избавления от страшной угрозы. Разработка строится не на «пустом» месте. Научно доказано, что подготовленные животные способны выявлять в организме человека не только малярию, но даже онкологические заболевания.

Эксперимент проводится в London School of Hygiene & Tropical Medicine, где в свое время была научно обоснована уникальная способность собак в нахождении зараженных людей. В своем заявлении глава отдела контроля заболеваний Джеймс Логан назвал данную методику «революционным ответом» инфекции.

О поэтапной реализации проекта пояснила его руководитель Синтия Отто. Первой ступенью в обучении станет распознавание запаха. Очевидно, биологические материалы больных и здоровых людей для собак имеют свои отличия. На втором этапе пройдет собственно обучение поиску инфицированных людей. От полученного результата будет зависеть создание специальных собачьих корпусов при аэропортах, на предприятиях и в больницах, передает Washingtonpost.