Второй борт нового лайнера Boeing впервые поднялся в небо

01.05.2020, 5:48, Новости дня

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил новый испытательный полет над американским штатом Вашингтон, говорится в заявлении авиастроительного концерна Boeing.

«Первый полет второго лайнера Boeing 777X» состоялся в четверг. После трехчасового полета новый Boeing 777X приземлился в Сиэтле, передает ТАСС.

В компании также сообщили, что первый из лайнеров, задействованных в испытаниях, к настоящему времени находился в воздухе уже более 100 часов.

В Boeing утверждают, что 777X является «самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями».

По информации компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X почти достигает 77 метров, самолет позволяет вместить до 426 пассажиров.

Напомним, первый полет нового лайнера Boeing неоднократно откладывался. В июле прошлого года Boeing перенесла первый полет на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. В итоге самолет поднялся в небо в конце января.

В марте авиаконцерн запросил у властей США многомиллиардную помощь, однако получил отказ. В результате компания решила сократить штат сотрудников из-за снижения спроса на авиалайнеры. Авиаконцерн также временно прекратил выплату дивидендов своим акционерам. В начале апреля крупнейший завод Boeing остановили на неопределенный срок.