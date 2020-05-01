 

Трамп дал совет Байдену по поводу обвинений в домогательствах

01.05.2020, 5:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, должен ответить на обвинения в домогательствах.

«Я думаю, он должен ответить. Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях. <…> Я не знаю, я не могу говорить за Байдена. Могу только сказать, что ему стоит ответить», – приводит слова Трампа ТАСС.

Напомним, экс-помощница Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства политика ее уволили.



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