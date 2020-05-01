СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к протестам во время майских праздников из-за карантина

01.05.2020, 5:45, Новости дня

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила трех интернет-агитаторов, которые призывали к протестным мероприятиям во время грядущих майских праздников из-за режима карантина. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что анализ электронной переписки злоумышленников указывает на то, что их действия координировались из РФ. По замыслу кураторов, распространение фейков должно было обострить социально-политическую обстановку в Украине.

Помимо этого, одного из агитаторов заставляли размещать призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Как установили оперативники СБУ, ему угрожали депортацией матери, которая работает в Москве.

У злоумышленников провели обыски и изъяли используемое оборудование.

Одному из интернет-агитаторов следователи СБУ уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.