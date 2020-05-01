В Ровенской областной больнице 88 медиков инфицировались COVID-19, главврача привлекут к ответственности

Офіційна інформація голови Рівненської ОДА, керівника Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталія Коваля. 29.04.2020 / 21:00

Станом на вечір 29 квітня на Рівненщині підтверджено 33 нових випадків захворювання на COVID-19. Це: 🔸11 мешканців з м.Рівне🔸17 з Рівненського району (5 – с.Зоря, 3 –с.Шубків, 2- с.Нова Українка і по одному в селах: Клевань, Гориньград Перший, Гориньград Другий, Біла Криниця, Карпилівка, Грабів, Городок);🔸2 з м.Березне;🔸1 з Дубенського району (с.Онишківці);🔸1 з Корецького району (с.Старий Корець);🔸1 з м.Здолбунів.Вік хворих від 5 до 73 років.✅З числа інфікованих 7 медпрацівників: 1 фармацевт, 3 молодших медсестри, 2 анестезистки Рівненської ЦРЛ, сімейний лікар ПМСД «Центральний» (м.Рівне).✅Таким чином на Рівненщині зареєстровано 631 випадок захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 66 людей уже одужали. Сьогодні з опорних лікарень виписали ще 9 чоловік: 4 з м.Рівне, 2 з м.Березне та 3 з Сарненського району.Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 73 зразки. Результати повідомлю вранці.✅Завершено епідрозслідування в Рівненській обласній клінічній лікарні щодо великої кількості випадків захворювання медиків на COVID-19. За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даного закладу. Зокрема, визначені 7 відділень, де зафіксували спалах і було найбільше розповсюдження інфекції. Це – відділення анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха та сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії та травматології, торакальної хірургії.✅Комісія встановила – притягнути до відповідальності головного лікаря Івана Зиму і тих заступників, які причетні до організації санітарно-епідеміологічних заходів. ✅Враховуючи висновок комісії оголошено догану начальнику управління охорони здоров'я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику Ігорю Добровольському та всім посадовцям, причетним до порушення умов діяльності закладу. ✅Нагадаю, наразі в Рівненській обласній лікарні COVID-19 підтверджено у 88-ми медичних працівників. З них 1 одужав, 75 перебувають на амбулаторному лікуванні.Дотримуйтесь карантинних обмежень і бережіть себе!

Posted by Віталій Коваль on Kolmapäev, 29. aprill 2020