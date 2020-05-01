 

В Ровенской областной больнице 88 медиков инфицировались COVID-19, главврача привлекут к ответственности

01.05.2020, 5:45, Новости дня

В Ровенской областной больнице 88 медиков инфицировались COVID-19. Об этом 29 апреля на странице в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

“Завершено эпидрасследование в Ровенской областной клинической больнице по поводу большого количества случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного заведения. В частности, определены семь отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции. Это отделения анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центры ортопедии и травматологии, торакальной хирургии”, – сказал Коваль.

По его словам, главврач больницы будет привлечен к ответственности.

“Комиссия установила: привлечь к ответственности главного врача Ивана Зиму и тех заместителей, которые причастны к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Учитывая заключение комиссии, объявлен выговор начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем должностным лицам, причастным к нарушению условий деятельности учреждения”, – подчеркнул Коваль.

Сегодня глава ОГА сообщил, что по состоянию на 30 апреля в Ровенской области зафиксировано 665 случаев коронавируса, 16 из них – летальные, 66 человек выздоровели.

Офіційна інформація голови Рівненської ОДА, керівника Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталія Коваля. 29.04.2020 / 21:00

Станом на вечір 29 квітня на Рівненщині підтверджено 33 нових випадків захворювання на COVID-19. Це: 🔸11 мешканців з м.Рівне🔸17 з Рівненського району (5 – с.Зоря, 3 –с.Шубків, 2- с.Нова Українка і по одному в селах: Клевань, Гориньград Перший, Гориньград Другий, Біла Криниця, Карпилівка, Грабів, Городок);🔸2 з м.Березне;🔸1 з Дубенського району (с.Онишківці);🔸1 з Корецького району (с.Старий Корець);🔸1 з м.Здолбунів.Вік хворих від 5 до 73 років.✅З числа інфікованих 7 медпрацівників: 1 фармацевт, 3 молодших медсестри, 2 анестезистки Рівненської ЦРЛ, сімейний лікар ПМСД «Центральний» (м.Рівне).✅Таким чином на Рівненщині зареєстровано 631 випадок захворювання на COVID-19. З них 14 летальних і 66 людей уже одужали. Сьогодні з опорних лікарень виписали ще 9 чоловік: 4 з м.Рівне, 2 з м.Березне та 3 з Сарненського району.Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 73 зразки. Результати повідомлю вранці.✅Завершено епідрозслідування в Рівненській обласній клінічній лікарні щодо великої кількості випадків захворювання медиків на COVID-19. За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даного закладу. Зокрема, визначені 7 відділень, де зафіксували спалах і було найбільше розповсюдження інфекції. Це – відділення анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха та сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії та травматології, торакальної хірургії.✅Комісія встановила – притягнути до відповідальності головного лікаря Івана Зиму і тих заступників, які причетні до організації санітарно-епідеміологічних заходів. ✅Враховуючи висновок комісії оголошено догану начальнику управління охорони здоров'я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику Ігорю Добровольському та всім посадовцям, причетним до порушення умов діяльності закладу. ✅Нагадаю, наразі в Рівненській обласній лікарні COVID-19 підтверджено у 88-ми медичних працівників. З них 1 одужав, 75 перебувають на амбулаторному лікуванні.Дотримуйтесь карантинних обмежень і бережіть себе!

Posted by Віталій Коваль on Kolmapäev, 29. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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