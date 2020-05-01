Из-за пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника

01.05.2020, 5:45, Новости дня

Из-за пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника. Об этом 30 апреля в Facebook сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

“По предварительным оценкам, пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% – леса, 55% – залежи, 10% – водно-болотные угодья”, – уточнил директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.

Как отметил ученый Денис Вишневский, животные крупных и средних размеров, а также птицы смогли избежать огня. Больше всего от пожаров пострадали маленькие представители фауны: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые.

Копытные и травоядные животные нашли корм на территории заповедника, которая не пострадала от огня. В то же время на некоторых участках кормовая база для животных отсутствует. В связи с этим работники заповедника и волонтеры-зоозащитники приступили к их временной подкормке.

По мнению экологов, открытые ландшафты восстанавливаются быстро, поэтому не исключено, что уже через месяц на месте пожаров вырастет густая трава, а значит, со временем туда вернется большинство животных, покинувших эти территории из-за пожаров.

Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідникаНа сьогодні основні сили… Posted by Державне агентство України з управління зоною відчуження on Neljapäev, 30. aprill 2020

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

28 апреля в ГСЧС сообщили о локализации последних двух очагов возгорания.

30 апреля в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация очагов тления травяного настила, пней, лесной подстилки, древесины и торфяников.