Армия защищает решение провести выпускную церемонию в Вест-Пойнте

01.05.2020, 5:39, Новости дня

Высшее руководство Армии США в четверг выступило в защиту своего решения вернуть 1000 курсантов в Военную академию в Вест-Пойнте для участия в выпускной церемонии, на которой должен выступить президент Дональд Трамп. Представители армейского командования объяснили, что, несмотря на риски, связанные с пандемией коронавируса, курсанты все равно должны были вернуться в академию для подготовки к последующему назначению на службу.

Это решение было раскритиковано как политический шаг, призванный предоставить площадку Дональду Трампу. Однако представители Армии заявили, что курсанты в любом случае должны вернуться в академию для медицинского обследования и занятий.

«Мы не можем воевать в удаленном режиме», – заявил начальник штаба Армии генерал Джеймс МакКонвилл, отвечая на вопрос журналиста о том, чем вызвано решение собрать курсантов, уже успевших разъехаться по всей стране, в одном из эпицентров вспышки COVID-19, Нью-Йорке.

В марте курсанты отправились на весенние каникулы, и их возвращение в академию было отложено из-за вспышки коронавируса. В результате было принято решение, что в академию вернутся только учащиеся выпускного курса. Выпускная церемония состоится 13 июня.

Начальник академии, генерал-лейтенант Дэррил Уильямс, заявил, что выпускники должны вернуться для медицинского осмотра и других задач, выполнение которых возможно только в академии, прежде чем они получат назначения на офицерскую службу.

Он пообещал, что военная академия создаст вокруг курсантов «пузырь безопасности». Всех курсантов подвергнут тестам на наличие коронавируса в зоне подготовки, а затем разделят на пять групп, которые будут питаться и жить раздельно. Все курсанты будут помещены в 14-дневный карантин.

В отличие от этого, Военно-морская академия США в Аннаполисе (штат Мэриленд) объявила, что проведет виртуальный выпуск и отложит другие традиционные мероприятия до тех пор, пока после карантина не будут разрешены большие собрания людей. Начальник академии, вице-адмирал Шон Бак, назвал это трудным решением, но необходимым, «чтобы сохранить здоровье и благополучие всей семьи Военно-морской академии и местного сообщества».

Военно-воздушная академия США в штате Колорадо решила провести сокращенную церемонию с сотнями выпускников, сидящих на стульях в восьми футах друг от друга на плацу, а не на стадионе, как обычно. Церемония была закрытой для посетителей.