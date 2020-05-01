 

Злоумышленник обстрелял посольство Кубы в США, его личность установлена

01.05.2020, 5:30, Новости дня

Американские правоохранительные органы установили личность мужчины, открывшего огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. Сообщение об инциденте поступило в ночь на четверг по местному времени. Никто из сотрудников дипмиссии миссии не пострадал.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружили человека с винтовкой, похожей на штурмовую. Он был взят под стражу. Стрелявший – 42-летний житель штата Техас Александер Аласо, ему предъявлены обвинения в нападении с целью убийства.

Посольство Кубы в США обнародовало фотографии, на которых видны сколы от пуль на колоннах здания, следы от попаданий на стенах и разбитые окна, передает ТАСС.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья квалифицировал инцидент как террористический акт, а президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования и призывает соблюдать обязательства по охране дипмиссии.



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