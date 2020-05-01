Ключевской вновь выбросил многокилометровый столб пепла

01.05.2020, 5:30, Новости дня

В пятницу, 1 мая, утром на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на вулкане Ключевской на высоту 7 километров, шлейф от которого распространяется в северо-западном направлении.

Населенные пункты на пути распространения пепла отсутствуют, международные маршруты движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристических групп там не зарегистрировано, передает ТАСС.

Вулкан Ключевской — самый высокий (4 750 метров) действующий вулкан в Евразии, расположенный на полуострове Камчатка в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.