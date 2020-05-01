 

Китай пока не дает согласия на расследование возникновения COVID-19

01.05.2020, 5:30, Новости дня

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае сообщил, что китайская сторона пока не дала согласия на предложение ВОЗ присоединиться к расследованию возникновения коронавируса нового типа. По его словам, национальное расследование уж ведется, но приглашения присоединиться к нему пока нет.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что очень важно выявить источники происхождение вируса, чтобы не допустить повторения подобного. Также он отметил, что международная организация не получила доступак записям двух уханьских вирусологических лабораторий. При этом он указал, что, судя по всем имеющимся свидетельствам, вирус произошел из Уханя, но это естественный, а не искусственный вирус, передает "Интерфакс".

Накануне заместитель лавы МИД КНР Юэ Юйчэн заявил, что Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавирус, но выступил против того, чтобы Китай "находился на скамье подсудимых без каких-либо доказательств вины".



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