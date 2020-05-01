“Мозг пытается с этим справиться”: Бурунов рассказал Воле и Харламову о застое
01.05.2020, 5:03, Разное
Бурунов – очень востребованный актер.
Порой Сергей так занят, что у него нет времени даже на сон.
Ранее актер признался,
что из-за плотного рабочего графика не может устроить личную жизнь.
Вспышка коронавирусной инфекции и карантин
внесли коррективы в жизнь звезды сериала “Полицейский с Рублевки”. Во время
онлайн-встречи с комиками Гариком Харламовым и Павлом Волей Сергей Бурунов
рассказал, что застой и самоизоляция – тяжкое для него испытание. Знаменитость не
привыкла бездельничать.
Актер сообщил собеседникам, что на карантине только ест и
спит. Иногда Бурунов развлекает себя чтением книг. “Столько лет я
работаю-работаю, слышу: “Камера, мотор, начали!” А сейчас этого нет, у меня
мозг пытается с этим справиться и пока не привык еще”, – добавил Сергей.
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Как писали “Дни.ру”, актриса Светлана Суханова рассказала,
что ситком “Полицейский с Рублевки” популярен именно благодаря
Сергею Бурунову. Артистка назвала коллегу по цеху бриллиантом сериала.
Суханова
считает, что на Бурунова можно смотреть бесконечно.
Сергей отлично импровизирует – никогда не угадаешь, что он сделает в следующей сцене. Напомним, что сериал
“Полицейский с Рублевки” можно смотреть онлайн на видеоплатформе
PREMIER.
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