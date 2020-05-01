 

“Я ненавижу вас”: Топалов закатил истерику из-за оплеванной жены

01.05.2020, 5:03, Разное

Певец пообщался с фолловерами в прямом эфире своего “Инстаграм”. Он весьма эмоционально поделился чувствами.

Влад Топалов стал оскорблять всех подряд, чем вызвал еще большее возмущение пользователей соцсети, сообщает “Экспресс газета”. Он рассказал, что в тот злополучный день, когда проходило интервью с Региной Тодоренко, еще и погиб его друг – режиссер Дмитрий Добрый.

Исполнитель заявил, что “было бы круто”, если бы все научились быть добрее. “Вы ненавидите меня, я ненавижу вас”, – сделал выпад в адрес подписчиков певец. Более того, он добавил, что готов убить обидчиков жены-телеведущей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Ноя 2019 в 2:54 PST

“Ведь вы желаете мне и моему сыну сгореть в огне, а ему всего год и четыре месяца!” – сказал Влад Топалов. Он не понимает, как его маленький наследник мог заслужить такую ненависть. “Но я вас прощаю”, – великодушно отметил артист.

Напомним, ранее Регина Тодоренко затронула тему домашнего насилия. Ее слова были поняты так, будто супруга Влада Топалова обвиняет жертв насилия. Звезда извинилась, но поток негатива было уже не остановить. Оплеванная хейтерами из-за травли она потеряла почти все свои крупные рекламные контракты.



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