Мнение: О вспышке коронавируса в ближайшем окружении Владимира Путина

01.05.2020, 4:54, Разное

Многие сейчас уверены, что если бы нового коронавируса не было, его стоило бы придумать. Ведь он, не различая ни чинов, ни званий, ни места в списке Forbes, уравнивает всех намного лучше революционного изобретения полковника Сэма Кольта. И не помогут ни бункеры, ни бодигарды, ни лучшие врачи, ни дорогущие лекарства.

Что и подтвердилось на этой неделе в России. Да ещё как подтвердилось!

Канва событий уже известна всем. Премьер-министр Михаил #Мишустин внезапно получил позитивный тест на вирус SARS-CoV-2, о чём незамедлительно доложил главе государства и спешно отбыл под наблюдение медиков в неизвестную больницу. «Это может произойти с каждым», – только и сказал в ответ Владимир #Путин, у которого теперь появилось много пищи для тягостных размышлений.

Шутка ли! Коварный вирус проник в организм второго лица в государстве, несмотря на все ограничения, режимы, охрану и врачей. Куда уж ближе-то к первому…

И вот как такое могло случиться?

С одной стороны, понятно, премьер-министр – как и президент, кстати, – не может полностью самоизолироваться от мира и страны. К нему приходят помощники, охранники, секретари, технари, обслуга, супруга – не говоря уже о необходимости очных встреч с отдельными подчинёнными: не всё можно доверить ВКС, а с глазу на глаз – надёжней будет. Но с другой стороны, всех контактирующих лиц регулярно и тщательно проверяют, меры дезинфекции применяют, воздух фильтруют, воду кипятят, продукты контролируют – система отлажена давно. И вот она дала явный сбой.

Странно, да?

Но это не первая странность с CoVID-19 в высоких кругах.

Начнём с доклада. Вот Михаил Мишустин сообщает Владимиру Путину, что тесты на #коронавирус дали положительный результат и в этой связи в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию. Но ведь по всем нормативным документам, человек с позитивным тестом на SARS-CoV-2 должен не самоизоляцию соблюдать, а карантин двухнедельный. О чём под роспись уведомляется постановлением Главного санитарного врача. И это не рекомендация, а нормативное требование.

Риторический вопрос, подписал ли гражданин РФ Мишустин М.В. соответствующую бумагу. Но вот тот факт, что «Михаил Владимирович будет находиться в одном из медицинских учреждений под наблюдением врачей», как сообщил премьерский пресс-секретарь Борис Беляков, это тоже из ряда вон. Поскольку госпитализация пациентов с диагностированным CoVID-19, согласно актуальным документам Минздрава, проводится исключительно по медицинским показаниям.

То есть, во всей этой истории сразу несколько регламентов оказались грубо нарушенными. С чего вдруг? Не с того ли, что сценарий этой драмы писали дилетанты в спешке, и смысл её в реальности другой?

А вот и третья странность.

Владимир Путин моментально подписал указ о возложении обязанностей премьер-министра на Андрея Белоусова, первого заместителя главы правительства. Со ссылкой на ст. 8 закона о кабмине. Но всё дело в том, что она распространяется на любые случаи временного отсутствия председателя правительства, например, по болезни или иной причине. И тогда его обязанности исполняет один из заместителей в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей. Что никакого президентского указа не требует.

Вмешательство главы государства необходимо лишь в случае невозможности исполнения председателем правительства своих полномочий (ст. 7 того же закона). Но тут уже идёт освобождение от должности со всеми вытекающими – уведомлением обеих палат парламента, отставкой всех министров, кадровой чехардой и т.п. Для чего в текущей ситуации абсолютно нет правовых причин: ни карантин, ни самоизоляция, ни даже болезнь – никак не основание для отставки главы кабинета.

Наконец, если по каким-то веским основаниям было решено усилить мандат Андрея Белоусова на руководство министрами, то сделано это было совершенно через пень-колоду. Поскольку ст. 8 закона говорит исключительно о вре́менном отсутствии премьер-министра, то и назначение врио или и.о. должно сопровождаться указанием временны́х рамок такого исполнения. Либо в виде конкретного срока, либо отсылкой на какое-то событие будущего (например, до выздоровления). Но подписанный указ никаких условий не содержит, что также странно.

Вот и вопрос – зачем нужно было в очередной раз изобретать юридическую кракозябру, вместо чётких и понятных законных процедур? В Государственно-правовом управлении АП РФ юристы перевелись?

В общем, все эти странности дают основания предположить, что перед публикой был разыгран какой-то спектакль с далеко идущими целями и последствиями. Но вот зачем он потребовался?

Версий тут минимум три – из них две конспирологических и одна рациональная.

Во-первых, Михаил Мишустин провалил тест не только на #коронавирус, но и на право стать преемником. Столкнувшись с тройным кризисом в виде обвала цен на нефть, эпидемии CoVID-19 и падения экономики из-за антивирусных мер, он просто потерялся. Тогда как должен был всячески демонстрировать компетентность и решимость. Впрочем, в оправдание можно сказать, что назначали его под задачу экономить и контролировать средства для нацпроектов, а жизнь заставляет доверять и тратить, для чего нужны совсем другие качества.

Во-вторых, в текущей ситуации группа влияния, которая стои́т за Михаилом Мишустиным, аппаратно проиграла конкурентам, стоя́щим за Андреем Белоусовым. И вынуждена была уступить пост премьер-министра под новый расклад.

Обе этих версии, возможно даже дополняющих друг друга, объединяет вполне здравое соображение, что именно сейчас менять премьер-министра по официальной процедуре слишком долго, дорого и хлопотно, ибо время не ждёт. Вот и пришлось импровизировать.

Но есть и в-третьих, к сожалению. Самое рациональное объяснение всех странностей базируется на «бритве Хэнлона», которая заставляет в любой ситуации отдавать предпочтение обыкновенной глупости перед хитрым умыслом, пока не доказано обратное. То есть, все обозначенные выше нестыковки, странности, «белые нитки» и проч. – прямой результат стремительной деградации управленческой вертикали. В первую очередь в интеллектуальном плане. Что совсем не удивительно за 20 лет отрицательной селекции элит.

Но тогда, получается, эта зараза намного страшнее эпидемии CoVID-19 для России?

PS А вам какие объяснения кажутся наиболее разумными?