Мнение: Месяц в самоизоляции

01.05.2020, 4:50, Разное

Прошел месяц самоизоляции.

За все время выходил из дома 4 раза в магазин или на почту. На мой субъективный взгляд, самоизоляция соблюдается лишь частично, хотя для этого есть как субъективные, так и и объективные причины, в основном, экономического характера.

Обязательный режим с масками по-прежнему выглядит проблематично, так как масок в аптеках нет и раздачи масок не предвидится. А маски нужны не только для защиты (хотя на этот счет до сих пор спорят), но и для того, чтобы пустили в магазин или чтобы не оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. У себя дома заказали маски из Китая – придут в середине мая. Как вариант – одноразовые маски стирать, дизинфецировать и использовать как многоразовые. Для защиты не подойдет, но для защиты от патруля…

Ограничения на въезд в город ужесточают (QR-коды для въезжающих – без них будут разворачивать автоматом), автобусы из Симферополя по Крыму отменяли до 11 мая. Ранее уже отменили некоторые поезда.

По наличию товаров в магазинах сейчас какого-то кризиса нет, даже по туалетной бумаге и имбирю, курс которого на Лондонской бирже несколько упал. По ценам пока взрывного роста нет, хотя некоторое удорожание по определенным категориям товаров заметно. Возможно, спекулятивные флуктуации.

Сегодня в Севастополе зафиксирована первая смерть от коронавируса у онкологического больного. Число больных продолжает увеличиваться, в том числе заболевают и врачи. С учетом заявлений ВОЗ о том, что практически наверняка будет 2-я волна, трудно сказать, когда и как все это закончится – есть понятная точка бифуркации с разработкой действенной вакцины, но непонятно, когда это произойдет.

Власти будут стоять перед нелегким выбором при балансировании экономической необходимости и борьбой за снижение числа заболевших, причем в долгосрочной перспективе эта проблема будет становится все более остро. Анонсированные послабления для бизнеса, это своеобразный костыль, который должен показать, что возможна и положительная динамика развития ситуации.

В общем, человек конечно ко всему приспосабливается и к этому он тоже приспособится, но более всего во всем этом напрягает неясность сроков окончания данной истории. Если скажем во время блэкаута в Крыму было понятно, что надо столько то месяцев посидеть без света, а потом все наладится, то здесь ситуация сложнее.

А как вы провели апрель в самоизоляции?