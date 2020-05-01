Forbes – в нынешнем нефтяном кризисе консервативная РФ оказалась на коне

01.05.2020, 4:42, Новости дня

Россия практически гарантированно переживёт нынешний нефтяной кризис из-за того, что она интегрирована в западные рынки капитала, а также накопила значительные валютные резервы, пишет Forbes. Тем не менее, как отмечает журнал, зависимость Москвы от нефти вкупе с текущими проблемами может нанести очень сильный удар по бюджету и значительно увеличить долговую нагрузку, что уменьшит её привлекательность в глазах иностранных инвесторов.



Reuters

Россия переживёт нынешний нефтяной кризис. Всё будет выглядеть иначе, чем во времена Советского Союза, когда цена на чёрное золото в $10 за баррель похоронила систему. Современная РФ интегрирована в рынки капитала. У неё есть доллары — и много. Если точнее, то $563 миллиардов валютных резервов. «Простите, ненавистники Путина. РФ всё держит под контролем», — пишет Forbes.

Верная своему консервативному стилю, РФ тратит деньги только на то, чтобы уберечь свой рабочий класс от пандемии коронавируса, пришедшей из Китая. В результате, как и многие страны, РФ столкнётся с резким оскудением правительственной казны — включая дефицит первичного бюджета в размере 5,5%.

Прогноз на этот год будет кардинально отличаться от более ранних оценок, согласно которым бюджетный профицит должен был достигнуть 0,8%. Тем не менее экономист BNP Paribas Луиш Пейшото не считает, что этот фактор помешает Москве финансировать долги. На данный момент соотношение долговой нагрузки к ВВП составляет менее 35%.

«Рейтинг не снизится, — отметил Пейшото. — Несмотря на неминуемый шок, Россия, судя по всему, не грозит понижение кредитного рейтинга. Наш кредитный симулятор указал на повышение рейтинга».

«Мы купили «Газпрома», «Норильского Никеля» и X5 (Retail Group. — ИноТВ) и не исключаем приобретения дополнительного пакета «Яндекса, — сообщил менеджер нидерландского фонда Blauwtulp Wealth Management Арент Тийсен. — Многие российские акции стоят сейчас очень дёшево и демонстрируют неожиданно устойчивый рост».

Сделка ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи нанесла удар по российским нефтяным доходам, что отпугнуло местных инвесторов от крупных российских нефтегазовых компаний. С другой стороны, хороший урожай и постоянный спрос на продукты питания может стать для российского правительства подушкой безопасности, которая пригодится в том случае, если коронавирус нанесёт более серьёзный урон, чем предполагается. Учитывая весь размах и многофакторность шока карантина для экономики, в худшем случае COVID-19 выкосит 10% российского ВВП, считает журнал.

Иными словами, риски для экономики вполне реальны. Но разница между нынешней Россией и СССР в том, что сейчас Москва присутствует на западных рынках капитала; эта страна не закрыта, а курс её валюты плавает.

Глава «Сбербанка» Герман Греф описал нынешний кризис как «лёгкую прогулку» по сравнению с предыдущими экономическими шоками. Тем не менее, оговаривается Forbes, зависимость РФ от нефти и газа остаётся крупной проблемой.

Аналитики TS Lombard во главе с Крисом Грэнвиллом полагают, что Россию ждёт более глубокая рецессия, чем в 2014 году во время обвала цен на нефть и смены монетарной политики Центробанка. В этот раз Россию ждёт больший бюджетный дефицит, что ставит под удар налоговый консерватизм Москвы — черту, которая действительно импонирует многим иностранным инвесторам в России, особенно если они являются держателями облигаций.

После окончания пандемии России, возможно, придётся жить с гораздо большей долговой нагрузкой — она может себе это позволить.

«С одной стороны, главный груз адаптации после шока 2014 года пал на физических лиц, реальные доходы которых упали более чем на 10%, — отметил Грэнвилл. — Сейчас ситуация обратная. Ожидается, что объём личного потребления в этом году упадёт приблизительно лишь на 2,6%. Объём резервов ЦБ сократится приблизительно на $70 миллиардов, чтобы поддержать бытовой спрос».

«Это защитит правящий путинский класс — партию «Единая Россия», которую в сентябре 2021 года ждут парламентские выборы. Если русские к тому времени окажутся на мели, то это может ударить по партии, которая возглавляла страну с момента развала СССР. Зависимость от нефти могла уничтожить их в первый раз. И они не хотят, чтобы это повторилось», — подытоживает Forbes.