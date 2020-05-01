Умерла солистка группы «Фристайл»

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01.05.2020, 4:30, Новости дня

Советская и украинская певица, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет, сообщил участник музыкального коллектива Сергей Кузнецов.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни скончалась Нина Владиславовна Кирсо», – написал Кузнецов в своем Instagram.

Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы «Фристайл». «Песни в ее исполнении звучали во всех альбомах группы, ее знали и любили не только на территории СССР, но и во многих странах мира», – отметил Кузнецов.

В июне 2018 года Кирсо перенесла инсульт и с тех пор находилась в коме.

Напомним, в декабре минувшего года умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон.



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