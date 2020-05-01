 

“За такое не кладут мордой в асфальт”. Опубликовано видео конфликта журналиста hromadske Кутепова с полицией

01.05.2020, 4:27, Новости дня

В эфире “Українського радіо” 29 апреля Кутепов рассказал, что неоднократно вел съемки с этого места.

“Мы с коллегой прошли по лестнице и подошли к тому холму, с которого вели трансляции все годы, в том числе и во время Революции достоинства. Это очень высокое место, с которого очень хорошо видно вход [в Кабмин] и общую картинку… Конечно, администрация парка может написать “Не топтать газон”, но за такое не кладут мордой в асфальт. Максимально – составляют административный протокол”, – сказал журналист и добавил, что его “силой тянули под руки и [за] ноги”.

Конфликт произошел, когда Кутепов с коллегой снимали митинг предпринимателей, которые выступали против карантина. По данным hromadske, журналисту сломали стабилизатор для камеры.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий, сопровождаемого насилием, в связи с нападением полицейских на Кутепова.

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за применения силы к журналисту и призвал расследовать его.

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Видео: Ukrinform TV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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