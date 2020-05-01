Кадыров о борьбе с коронавирусом: Надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы

01.05.2020, 4:27, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ужесточать наказания для нарушителей самоизоляции, изымать машины и отравлять на уборку улиц. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 30 апреля, видео обнародовано на его канале в YouTube.

“Если хотим вернуться к нормальной жизни, оставьте своих детей дома, это серьезная болезнь. Если нарушают, надо ужесточить меры, изымать машины у тех, кто просто так катается, пусть подметают улицы, чистят больницы, работают. Из-за того, что они неделю не могут усидеть дома, мы не можем рисковать здоровьем людей”, – заявил Кадыров.

Он призвал жителей помочь медикам и правоохранительным органам, задействованным в обеспечении режима самоизоляции.

Кадыров призвал жителей Чечни сидеть дома, так как “с остальным проблем нет”.

С 3 апреля в Чечне установлен карантинный режим, с 5 апреля будет полностью перекрыт въезд и выезд из региона.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 11 619 человек, а 1073 умерли.

“РИА Новости” сообщило, что 1 апреля в Чечне зафиксировали первую смерть от COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 3,24 млн, из них более 1 млн выздоровели, а 230 тыс. человек умерли.