В Черкассах ослабили карантин. Разрешили проезд в общественном транспорте и предпринимательскую деятельность

01.05.2020, 4:27, Новости дня

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщается на сайте горсовета.

В горисполкоме сообщили, что работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов.

Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки.

В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

На сайте горсовета также сообщили, что исполком разрешил пользоваться общественным транспортом работающим гражданам.

“После того, как мы позволили ездить только определенным категориям населения, не совсем добросовестные перевозчики все равно возили всех желающих. Теперь мы откорректируем свое предыдущее решение в соответствии с постановлением Кабмина №211. Подчеркиваю: люди из групп риска, неработающие граждане, пенсионеры, школьники должны воздержаться от пользования общественным транспортом на время карантина”, – отметил заместитель городского головы Игорь Волошин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.