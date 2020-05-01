Эксперты: в новый договор по СНВ следует включить тактическое ядерное оружие
01.05.2020, 4:20, Новости дня
Неожиданной жертвой коронавируса стал новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – СНВ-III. Из-за пандемии была отменена встреча экспертов, занимающихся разработкой нового соглашения. Отменены были и инспекции. Поскольку срок действия СНВ-III истекает менее чем через год, американская Ассоциация по контролю над вооружениями провела виртуальный круглый стол, на котором обсудила с бывшими высокопоставленными должностными лицами США вопрос о национальной безопасности в связи с продлением срока действия договора о СНВ-III, издержки, связанных с его невыполнением.
Адмирал в отставке Майкл Маллен – бывший председатель объединенного комитета начальников штабов – отмечает, что, несмотря на непростые отношения между Вашингтоном и Москвой, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений является важным элементом в двухсторонних отношениях.
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Эксперты: в новый договор СНВ необходимо внести тактическое ядерное вооружение
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«Если говорить о стратегических вооружениях, то стабильность во все более и более неопределенном мире крайне важна. Это абсолютно обязательно для выполнения. Мы предпринимаем шаги для того, чтобы поддерживать эту стабильность. Во-вторых, то, как договор был построен, выполнялся и рассматривался на протяжении многих лет, имеет важное значение в стратегическом сдерживании. Зачастую стратегическое сдерживание считается само собой разумеющимся, потому что мы, к сожалению, не тратим достаточно времени на широкое общественное обсуждение подобных вещей. В-третьих, если договор не будет продлен, или не будет подписан новый, то это приведет к очередной гонке вооружений и к огромным финансовым затратам», – заявил Маллен.
Он добавил, что в новый договор необходимо будет внести тактическое ядерное вооружение, а также систему противоракетной обороны. Ранее эти темы вызывали раздражение и Вашингтона, и Москвы.
Роуз Геттемюллер – бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, а также ведущий переговорщик по новому договору СНВ – отмечает, что продление существующего соглашения на пять лет позволит привлечь к переговорам и другие страны.
«Я приветствую действия администрации по привлечению Китая к переговорам. Мы видим успех в так называемом процессе "P-5": за последние 10 лет Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция неоднократно обсуждали вопросы, связанные с политикой в сфере ядерного оружия, контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия. Продление действия СНВ поддерживается союзниками США не только в Европе и Северной Америке, но и в Азии. Союзники стремятся к тому, чтобы последний юридически обязывающий договор о сокращении ядерных вооружений оставался в силе. Он обеспечит сохранение предсказуемой ядерной обстановки в их регионах и даст достаточно времени для подготовки и проведения новых переговоров», – подчеркнула ведущий переговорщик США по новому договору СНВ.
Генерал-лейтенант в отставке Фрэнк Клоц отмечает, что Белый дом не демонстрирует явного желания продлить существующий договор после февраля 2021 года и что существует обеспокоенность по нескольким вопросам.
«Во-первых, это российское нестратегическое, или тактическое ядерное оружие. Во-вторых, российские разработки новых систем доставки ядерного оружия. И в-третьих, растущий ядерный потенциал Китая и неопределенность в отношении долгосрочных намерений Китая. Ограничение количества и типов российского нестратегического ядерного оружия, безусловно, пойдет на пользу интересам безопасности Соединенных Штатов, а также их союзников в Европе и Азии», – заявил Клоц.
Он пояснил, что Китай продолжает расширять и диверсифицировать свою ядерную триаду. Отсутствие прозрачности в отношении масштабов китайской программы ядерной модернизации вызывает вопросы относительно намерений Пекина.
Президент Трамп поручил своим помощникам в сфере национальной безопасности рассмотреть вопрос о контроле над вооружениями в более широком аспекте, чтобы привлечь к переговорам Китай.
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Александр Яневский
Журналист. Закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Работал на канале «1+1» и «5 Канале». На «Голосе Америки» с 2014 года. Был одним из двух корреспондентов «Голоса Америки», освещавших выборы президента России в 2018 из Москвы. Уделяет внимание теме американо-украинских и американо-российских отношений. Активно освещал дело Пола Манафорта и Марии Бутиной.
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