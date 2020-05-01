Палата представителей США призывает возобновить оружейное эмбарго ООН против Ирана

01.05.2020, 4:20, Новости дня

Почти 90% законодателей, входящих в состав Палаты представителей, подписали письмо с призывом к администрации Трампа усилить дипломатическое давление на Организацию Объединенных Наций с целью возобновления оружейного эмбарго против Ирана. Об этом в четверг сообщили источники в Конгрессе.

По меньшей мере 382 из 429 законодателей, как демократы, так и республиканцы подписали письмо на имя госсекретаря Майка Помпео с просьбой продолжать работу с союзниками и партнерами США по продлению международного эмбарго и запрета на зарубежные поездки для граждан Ирана, связанных с распространением оружия.

«Срок действия эмбарго ООН на поставки оружия истекает в октябре. Мы обеспокоены тем, что после истечения срока действия запрета все больше государств будут закупать у Ирана и продавать оружие Ирану», – говорится в письме, копия которого оказалась в распоряжении агентства Reuters. Авторы послания – демократ Элиот Энгел и республиканец Майк МакКол, возглавляющие Комитет по иностранным делам.

«Мы призываем Вас работать с союзниками и партнерами-единомышленниками, в том числе посредством принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН, расширять эти положения, чтобы не позволить Ирану покупать и продавать оружие, а также прилагать усилия для повышения ответственности за нарушения существующего эмбарго», – говорится в письме.

Сотрудники Конгресса заявили, что подписи все еще собираются, а письмо еще не направлено в Госдепартамент.

Администрация Дональда Трампа проводит жесткую линию в отношении продления и усиления эмбарго против Ирана, угрожая вновь ввести в действие все американские санкции против Ирана, пытаясь добиться поддержки со стороны всех 15 государств-членов Совета Безопасности ООН.

Брайан Хук, специальный представитель США по Ирану, заявил в четверг на пресс-конференции, что Соединенные Штаты надеются, что Совет Безопасности продлит эмбарго на поставки оружия Ирану.