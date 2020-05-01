В Швеции нашли весьма странный способ борьбы с коронавирусом

01.05.2020, 4:15, Новости дня

Тонна куриного помета — в качестве меры по борьбе с коронавирусом. Оригинальное решение властей шведского города Лунд, где ищут способы остановить массовые гуляния в центральном городском парке. Официально жесткий режим карантина не вводят, однако толп всё же опасаются. Особенно сегодня, когда в ночь на первое мая во многих странах западной Европы отмечают языческий праздник весны.

В том же Лунде на ночной пикник собирались прийти, по меньшей мере, 30 тысяч человек. Такое скопление не может обойтись без последствий, так что местный комитет окружающий среды временно решил отойти "от экологических правил" и равномерно распределить навоз по общественной территории.

Логика проста — мол, не очень-то приятно "сидеть в парке, где воняет куриным пометом". В общем, рассчитывают, что неприятный запах отпугнет всех желающих.

В тоже время никто не гарантирует, что специфические ароматы не распространятся по всему городу.

Этот момент придется перетерпеть, зато, как пояснил местный чиновник, в итоге будет двойная польза: и профилактика эпидемии и удобрение — для газонов. Впрочем, что касается последнего — то в таком мероприятии больше вреда, чем пользы.

Да! Газонов может и не остаться. Птичий помет становится удобрением после соответствующей обработки, а в свежем виде от него вреда больше, чем пользы.

Самое удивительное, что эта странная мера борьбы с распространением коронавируса возникла на родине одиозной экоактивистки Греты Тунберг. Ведь, вообще, шведы в целом всегда так ратуют за сохранение окружающей среды. А тут — такое неоднозначное решение! Ни для кого не секрет, что мочевина, содержащаяся в свежем помете, способна выжечь растения, оставив после себя безжизненную пустыню. И для того чтобы восстановиться, пострадавшему газону потребуется, как минимум, целый сезон.

"Это просто выжжет всю эту листовую пластинку у газона. То есть всю эту зелёную часть. Здесь получится, что перебор с этим органическим удобрением приведет к тому, что вся эта зеленая часть, она отомрет. Она просто сожжется под действием большого количества азота", — считает Антонина Болотина, руководитель компании "Территория ландшафта".

Вообще, куриный помет — это ценное удобрение. Но даже в высушенном и подготовленном виде его вводят в почву в определенной пропорции. А, например, в старейшем российском ботаническом саду Санкт-Петербурга разводят для полива водой в соотношении один килограмм на 200 литров.

В РФ птичий помет отнесен к группе веществ 3-4 класса опасности. В большом количестве он способен создать массу проблем. Самая актуальная в эпоху пандемии — бактериальное и грибковое заражение. В экскрементах содержится до ста видов патогенных микроорганизмов. Они могут вызывать широкий спектр заболеваний — от сальмонеллеза до птичьего гриппа.

Это, что касается непосредственно человека. Однако, не стоит забывать о негативном воздействии на окружающую среду!

Большое количество помета способно отравить воздух, почву и воду. Например, в зараженных водоемах полностью меняется экосистема. Интересный факт — при разложении из одного килограмма помета выделяется около половины кубометра газов. То есть, атмосфера шведского парка будет отравлена 500 кубометрами метана, диоксида азота и аммиака. Будем надеяться, что инициатива не получит распространения в Швеции, иначе это может нивелировать все старания Греты Тунберг по спасению Земли.

"Там же аммиачные испарения, естественно. Если работают, даже мы, озеленители, если мы работаем с живым, не перепревшим навозом, даже конским каким-то, это же большое количество испарений. Конечно, должны быть какие-то средства защиты, респираторы и так далее. Потому что же от этих паров даже может голова закружиться, это вредно очень", — поясняет Антонина Болотина, руководитель компании "Территория ландшафта".

Что говорить о человеке! Ведь перед пометом пасуют даже автомобили. Мочевая кислота и аммиак способны разъедать лакокрасочное покрытие, и в некоторых случаях могут даже обесцветить краску. Вещества, входящие в состав экскрементов, наиболее агрессивны в условиях жаркой погоды.

Как ни крути, идея с куриным помётом странная. Тем более, отказ от самоизоляции в Швеции объяснялся в первую очередь высоким уровнем благоразумия её жителей. А тут получается, что чиновники, во-первых, не верят в сознательность своих граждан, а, во-вторых, и сами её не проявляют.