 

Ущерб от палов травы в России приблизился к 1 миллиону

01.05.2020, 4:15, Новости дня

По информации МЧС России, с начала текущего года ущерб от несанкционированных палов травы в стране превысил 900 миллионов рублей, и эта сумма не окончательная.

В этом году в результате палов травы пострадал более 20 населенных пунктов, огнем было повреждено около 150 строений, предает ТАСС.

Как подчеркнул глава МЧС РФ Евгений Зиничев, в этом году пожароопасный сезон начался раньше средних значений, а ситуация в в Сибири и на Дальнем Востоке уже критическая. складывается критическая.

В настоящее время росту числа палов сухой травы способствует нарушение гражданами режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, и оставленные без присмотра дети. Также росту числа таких пожаров способствует ранняя весна и теплая погода.

В период с 27 апреля по 11 мая текущего года в ряде регионов прогнозируется высокая вероятность перехода очагов природных пожаров, в том числе от палов сухой травы, на населенные пункты и объекты экономики. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, При установившейся сухой и теплой погоде возрастает число отдыхающих на природе, что влечет за собой увеличение количества очагов природных пожаров.



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