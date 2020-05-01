 

Китай не допустил ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса

01.05.2020, 4:08, Новости дня

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на направленные властям КНР запросы, не получили от Китая приглашения принять участие в расследовании об истоках коронавирусной инфекции, сообщил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование, но на этом этапе мы не были приглашены принять в нем участие. ВОЗ делает запросы в [государственный] комитет по делам здравоохранения и к властям. Истоки вируса очень важны, взаимодействие между животным и человеком очень важно и должно быть изучено», – приводит слова эксперта ВОЗ ТАСС.

«Мы должны знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение вируса», – подчеркнул Галеа.

Он сообщил, что с учетом всех имеющихся данных ВОЗ убеждена в том, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком. В то же время Галеа отметил, что эксперты организации со штаб-квартирой в Женеве не имеют доступа в лаборатории в Ухане. «Записи из лабораторного журнала должны были бы быть частью любого полноценного доклада, любого полноценного изучения истоков [вируса]», – сказал эксперт.

Галеа не исключил, что Китай не предоставлял организации информации во всей полноте с самого начала вспышки. В качестве примера он рассказал о том, что с 3 по 16 января, когда в Ухане предположительно набирала обороты вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, китайские власти сообщили о 41 случае инфицирования.

«Возможно ли, что там был всего 41 случай за это время? Я так не думаю. Маловероятно, что при подобной эпидемии цифра оставалась неизменной и равнялась 41 [случаю]. Были ли еще случаи? Это тот вопрос, на который Китаю нужно будет ответить», – отметил Галеа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов решили расследовать обстоятельства возникновения пандемии коронавируса. Он также предупредил, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что Пекин сознательно допустил вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США судиться с властями Китая и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов.



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