Словно помоями облили: известный блогер жалеет об участии в шоу оскандалившейся Тодоренко

01.05.2020, 3:45, Разное

Телеведущая в одном из своих последних интервью неосторожно выразилась на тему домашнего насилия. По мнению звезды, женщина должна делать что-то особенное, чтобы ее не били. Позже ведущая решила пояснить свою позицию, но сделала только хуже. Против Регины Тодоренко ополчились практически все: коллеги, рекламодатели и, конечно, народ.

Давление оказалось настолько сильным, что в итоге девушка принесла извинения и решила исправить ситуацию. Ходят слухи, что ведущая начала работу над фильмом о домашнем насилии. Результат должны показать в предстоящую пятницу.

Впрочем, пока мало кто верит, что Регина Тодоренко действительно изменила свою позицию. Большинство прогрессивных медийных личностей жалеют, что принимали участие в шоу звезды.

Одной из высказавшихся негативно стала популярная блогер Марьяна Ро. Буквально на прошлой неделе она болтала с бывшей участницей проекта “Орел и решка”. В эфире “Пятница с Региной” девушки обсудили личную жизнь инфлюенсера и прочие насущные вопросы.

“Неприятно осознавать, что я была у этого человека на шоу…” – цитирует Марьяну Ро телеграм-канал “Светские хроники”.

Впрочем, это еще довольно мягкое высказывание в адрес Тодоренко. К примеру, Алена Кравец в выражениях не стеснялась. “Дай Бог тебе, не понимающая и не чувствующая чужое горе девочка, никогда не подвергнуться подобному унизительному насилию. Только тогда такая бесчувственная дрянь, как ты, может понять, что это такое!” – заявила женщина.

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Публикация от Марьяна Ро Maryana Ro (@maryanaro) 21 Апр 2020 в 4:40 PDT