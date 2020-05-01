Мнение: Мишустин заразился коронавирусом

01.05.2020, 3:35, Разное

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом.

Теперь он будет как и Борис Джонсон в Британии работать дистанционно (как минимум 2 недели), если не потребуется более жестких мер, когда Джонсона поместили в реанимацию и его обязанности фактически исполнял министр иностранных дел. Мишустин заранее анонсировал Белоусова как ВРИО премьер-министра на время его болезни.

С учетом того, что он наверняка контактировал с членами правительства, может возникнуть необходимость помещать других министров на обсервацию.

PS. Белоусов официально назначен ВРИО премьер-министра РФ.