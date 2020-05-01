Мнение: Москва ковидная, заметки путешественника

01.05.2020, 3:30, Разное

Вчера и сегодня много ездил по Москве (а то ведь охренеешь, честно говоря, все время только на моей окраине тусоваться по магазинам). Из забавного первым делом отмечу удивительный контраст между вчера и сегодня: вчера еще Москва была вполне себе придушенной и вымершей, я ездил и поражался, даже фотографии делал: будний день, по времени – почти час пик, а в транспорте, даже в метро – людей почти нет! Возвращался по своей «желтой ветке» в районе 8 вечера (когда обычно самый бедлам) – даже людей стал считать в вагоне: на первых станциях от Кольцевой еще было порядка 8-10 человек, а потом – уже 3-4 вместе со мной! Повымел всех Собянин своими пропусками!



Пустой троллейбус. Разгар дня, будни



Двухсекционный трамвай – три пассажира.

Однако сегодня, 30 апреля – уже всё иначе. Я опять же не мог понять – с чего вдруг такие перемены?! Уже и в троллейбусе – вполне себе народ, а в метро – рост просто вдвое: вместо 10 – все 20 человек в вагоне! Причем – не ближе к Центру, а уже почти с самой конечной! Возможно, просто сказалась близость Первомая: народ захотел Праздника, сидеть взаперти уже нет сил. В общем, плюнули на пропуска – и вперед, кататься! (кстати, за все два дня, хоть я пересекал Москву на всех видах транспорта, а также пешком – пропуск у меня ни разу никто не проверял).



Пустое метро.



Пустой эскалатор. Место – Киевская (!), 5 вечера (!!)

И тут вечером узнаю новость: подмосковный Воробьев ввел требование «всем носить маски», а по радио говорят, что «рассматривается возможность ввести требование носить маски в метро»! Что ж, давайте посмотрим – а как обстоят дела с масками сейчас в метро? Я специально развлекался в дороге тем, что отсматривал «масочников» и производил подсчеты. И был даже удивлен: несмотря на общую вроде бы запуганность населения, все равно – маски в метро носят от силы 20-30% пассажиров, причем – ближе к первой цифре. То есть – даже не половина, а где-то меньше четверти! То есть в основном народ все-таки сохраняет здравомыслие в этом вопросе, надевать намордники не спешит.

Но есть, конечно, всякие уникумы. Например, не раз и два видел водителей в машинах: они рулят одни, в машине никого больше нет, и вот он за рулем… и в маске! Казалось бы – ЗАЧЕМ?? Никого ж нет! Он сам себя боится? И, повторюсь – таких не один и не два.

В районе «Киевской» я вообще довольно славно погулял, видел множество жанровых сценок, людей в масках и без оных. Например, шикарная была мизансцена около «сталинок» на набережной: там во дворе на лавочке пристроился мужик в майке и трениках, такой вполне довоенный, естественно, безо всяких антиковидных прибамбасов; в руке он держал, натурально, бутылку портвейна, к которой периодически прикладывался и явно блаженствовал на скудном апрельском солнце. А в это время мимо него деловито спешил ковидоборец… в полном противочумном облачении! Солнце светит, ветерок, мужик на лавке пьет портвейн – и тут ЭТОТ: в бахилах, в белом комбинезоне с капюшоном, в перчатках, на роже – респиратор и стеклянные буркалы, в руках – что-то типа распылителя. Зрелище не для слабонервных! Мужик ему отсалютовал бутылкой, тот почапал дальше. Эх, жаль, не успел я выхватить фотоаппарат…



В районе Мосфильма. Совершенно случайно набрел на этот памятник Доценту.

И еще один феномен, уже совершенно абсурдистский по сути. Специально два дня вглядывался, искал – не нашел. Видимо, это общее правило: за день на улице и в транспорте можно увидеть довольно много «масочников», если приглядеться – многие щеголяют даже в респираторах, таких фирменных, с «встроенными фильтрами». Европа! Но при этом НИКТО НЕ НОСИТ ОЧКИ!! То есть в принципе – нет. Карл – они ВСЕ в масках и респираторах, но без очков!

Как это объяснить?! Сам я ко всей истерии равнодушен, но даже я запомнил еще с января, с тех пор, когда валом пошли сообщения про китайский Ухань: там все «эксперты» специально указывали, рассуждая о «коварстве вируса» – он, мол, гадина такая, навострился проникать в организмы не только через слизистые рта и носа, но и через ГЛАЗА! Поэтому, дескать, крайне важно закрывать не только лицо маской, но и надевать очки!

С тех пор эту премудрость повторяли все кому не лень уже по поводу всех прочих вспышек – в Италии, во Франции и далее везде. Итог? В Москве очки в плюс к маске не носит никто.

Причем я заметил: некоторые таскают на лице ДВЕ маски одновременно! Видимо, для верности – чтобы точно враг не прошел (слышал, некоторые с той же целью надевают сразу два презерватива – со СПИДом так борются). То есть, надо полагать, человек, нацепивший две маски зараз (а они, пишут, сейчас чуть не по сотке; 200 рублей не пожалел!) – такой человек крайне беспокоится за свою драгоценную жизнь. И почему он тогда без очков?!

Загадка! Можно предположить, что все эти люди не носят очки, потому что они не верят в «глазной» способ передачи вируса. Но это странно, согласитесь. С чего б вдруг у них такой неожиданный приступ критического мышления?! Получается, во все остальное, что надули им в уши про ковид, они верят беззаветно: он и терпеливо по 3 дня (!) ждет их на ручках дверей и на кнопках лифтов, и не смывается с рук даже с мылом за полминуты, и поражает не только легкие, но и почти все остальные части тела – но вот через глаза, вишь, не передается! Всё – правда, а через глаза – враньё!

Это уже прямо как из Хармса, любимый с детства стишок:

– А у папы моего – было сорок сыновей!

– Ну-ну-ну-ну! Врешь, врешь, врешь, врешь!

Ну и двадцать, ну и тридцать – ну еще туда-сюда.

Ну а сорок, ровно сорок – это просто ерунда!

Невозможно понять, что у этих людей в голове. А респиратор фирменный?! Достал где-то респиратор с двумя фильтрами, наверняка за бешеные деньги, ходит – сопит в буквальном смысле в две дырки, очков нет. Это дурак? Где логика? Ладно я: я… этот… ковидиот, в маски не верю, гуляю как есть, дышу вирусами, верю в иммунитет. Но эти-то – в иммунитет не верят! А глазами хлопают.

Я, впрочем, знаю ответ. Разгадка в том, что у всех московских обывателей поведение – не рациональное. Оно – мистическое. Для них надевание маски – ритуальный акт веры, а не знания. У нас ведь православная страна, то есть – страна ритуала, а не содержания. То есть – люди надевают маску, потому что ВЕРЯТ, что она им каким-то образом поможет не заболеть. Каким – они понятия не имеют, да и не хотят его иметь. Для них маска – это в некотором смысле аналог нательного крестика. Верующий же не думает, что крестик будет «не подпускать к нему несчастья» из-за каких-то своих физических свойств; нет, он верит, что крестик ему поможет как-то ТАК: мистически и экзистенциально. Ну или, на худой конец (наши верующие – изрядные скептики), все равно типа лучше, «шоб был». С ним спокойнее.

Так оно и с маской. В этой простой и незамысловатой системе верования еще и очки – это слишком большое усложнение, лишний наворот. Потому они и не прижились. И, видимо, уже не приживутся.



Большая Дорогомиловская. Вид на что-то типа Сити. Уродство, но по-своему милое.

А в целом скажу так: хорошо в Москве! Довольно ветрено и прохладно – но хорошо. Привольно! Если б еще и книжные были открыты – вообще б цены не было. Погулял, зашел в книжный, еще погулял… Народу – никого… Захотел – поехал на чем-нибудь, в салоне – от силы пара человек, и те – посыльные… Жутковато, конечно. Но в качестве «трипа», если представить себя в каком-то фантастическом фильме о конце света – прикольно. Когда еще на такое попадешь.